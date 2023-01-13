В Туле обнаружили опасную партию апельсинов с пестицидами
Фото: Игорь КОПЫТОВ
Как сообщает Управление Роспотребнадзора по Тульской области, в одном из магазинов в Туле обнаружили апельсины с пестицидами.
Всего была найдена одна партия небезопасного оранжевого фрукта из Турции:
- апельсины с красной мякотью класс-1, помологический сорт «Навелин»;
- дата упаковки - 28 ноября 2022 года (сбор 2022 года);
- изготовитель «TEK ASYA TARIM ANONIM SIRKETI» (Турция, Guzelburc Mah,Cevre Yolu Cad. Tekasya Blok No: 49 Antakya/Hatay).
Роспотребнадзор рекомендует жителям Тулы не употреблять данный продукт.