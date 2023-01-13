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НовостиОбщество13 января 2023 10:30

В Туле обнаружили опасную партию апельсинов с пестицидами

В данный момент приняты меры по приостановлению реализации указанных товаров
Источник:kp.ru
В Туле обнаружили опасную партию апельсинов с пестицидами

В Туле обнаружили опасную партию апельсинов с пестицидами

Фото: Игорь КОПЫТОВ

Как сообщает Управление Роспотребнадзора по Тульской области, в одном из магазинов в Туле обнаружили апельсины с пестицидами.

Всего была найдена одна партия небезопасного оранжевого фрукта из Турции:

- апельсины с красной мякотью класс-1, помологический сорт «Навелин»;

- дата упаковки - 28 ноября 2022 года (сбор 2022 года);

- изготовитель «TEK ASYA TARIM ANONIM SIRKETI» (Турция, Guzelburc Mah,Cevre Yolu Cad. Tekasya Blok No: 49 Antakya/Hatay).

Роспотребнадзор рекомендует жителям Тулы не употреблять данный продукт.