К 5 месяцам колонии приговорили жителя Тульской области за неуплату алиментов Фото: Алексей ФОКИН (фото)

С 10 января по 14 ноября 2022 год мужчина, проживающий в Ефремовском районе, не выплачивал алименты на ребенка на общую сумму 152 408 рублей.

29 марта 2022 года суд уже приговаривал мужчину к 5 месяцам исправительных работ с удержанием 10% из зарплаты в доход государства, но подсудимый все также не выплачивал алименты.

В связи с этим, 11 января 2023 года суд приговорил обвиняемого к 5 месяцам и 20 дням лишения свободы в колонии-поселении.