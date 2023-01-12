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НовостиПроисшествия12 января 2023 14:00

Бывшему декану юридического вуза увеличили сумму штрафа на 1 миллион рублей

Он брал взятки у студентов за закрытие учебных долгов
Источник:kp.ru
Бывшему декану юридического вуза увеличили сумму штрафа на 1 миллион рублей

Бывшему декану юридического вуза увеличили сумму штрафа на 1 миллион рублей

Фото: Алексей ФОКИН (фото)

С июня 2020 года по январь 2022 года бывший декан тульского юридического вуза за деньги «закрывал долги» студент. За этот период общая сумма взятки составила 200 тысяч рублей.

В мае 2022 года мужчину признали виновным. Ему назначили штраф в размере 2 миллионов рублей и запретили заниматься преподавательской деятельностью сроком на 5 лет.

Взяточник не согласился с приговором и подал апелляцию.

Суд изменил свое решение. Была учтена степень общественной опасности совершенных преступлений и их количество. Теперь подсудимому придется заплатить штраф в размере 3 миллионов рублей, а также он лишен права занимать должности, связанные с исполнением организационно-распорядительных и административно-хозяйственных полномочий в сфере образования, на 5 лет.