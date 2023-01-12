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НовостиОбщество12 января 2023 13:02

В общежитие коммунально-строительного техникума в Туле восстановили отопление

Последствия порыва устранили в течение часа после происшествия
Источник:kp.ru
В общежитие коммунально-строительного техникума в Туле восстановили отопление

В общежитие коммунально-строительного техникума в Туле восстановили отопление

Фото: соцсети

Как сообщалось ранее, 11 января, в общежитии коммунально-строительного колледжа на улице Смидович в Туле из-за прорыва труб затопило правое крыло здания.

По предварительной информации, на время праздников отключали отопление. Трубы сильно промерзли, а после возобновления работы не смогли выдержать давления.

В данный момент отопление полностью восстановлено. Также, сейчас определяются объёмы и сроки ремонтных работ в жилых помещениях общежития.