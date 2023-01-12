Тула
ВидеоФотоСпецоперация на УкраинеКоронавирусПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаСпортСамобранкаКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Тула
ВидеоФотоСпецоперация на УкраинеКоронавирусПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаСпортСамобранкаКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Тула
-8°
Boom metrics
Сегодня:
Еще
НовостиОбщество12 января 2023 12:18

В Туле возобновился аварийно-восстановительный ремонт асфальта

Об этом сообщает администрация города
Источник:kp.ru
В Туле возобновился аварийно-восстановительный ремонт асфальта

В Туле возобновился аварийно-восстановительный ремонт асфальта

Фото: материалы пресс-служб

12 января, на Орловском шоссе проводится ямочный ремонт, на котором работают 2 бригады. В целом на территории города задействовано 7 бригад, но в ближайшее время их число увеличится до 10.

Чаще всего ремонт асфальта проводится в ночное время. Уже этой ночью велись работы на ул. Лейтейзена и Кутузова. Также следующие запланированный объекты находятся на ул. К. Маркса, Кирова, Пушкинской, Парковой, на Восточном обводе, Красноармейском пр-те и др.

Сначала ремонтируют улицы с движением общественного транспорта и магистральные улицы, а уже после переходят на второстепенные.