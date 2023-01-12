Жители Тульской области обогатили мошенников на 3 миллиона 455 тысяч 588 рублей Фото: Алексей ФОКИН (фото)

6 человека, проживающих в Тульской области, попались на самую распространенную уловку мошенников. Им звонил неизвестный мужчина, который представлялся сотрудником банка или правоохранительных органов и под различными предлогами уговаривал их перечислить денежные средства на указанные им банковские счета. Так, 38-летняя женщина из Тулы перевела злоумышленникам 2 миллиона 45 тысяч рублей, 49-летняя жительница Новомосковска - 1 125 тысяч 100 рублей, 57-летняя тулячка - 900 тысяч рублей, 61-летняя женщина - 340 тысяч рублей, 60-летний мужчина, проживающий в Щекино - 234 тысяч рублей и 39-летняя жительница Тулы - 20 тысяч 500 рублей.

Также, 60-летний мужчина, проживающий в Алексине, сообщил полицейским, что ему поступил звонок с ранее неизвестного телефонного номера. Молодой человек, представившись брокером одной из Интернет-платформ, предложил потерпевшему инвестировать свои денежные средства в крупные государственные и международные проекты, с целью получения дохода с прибыли от их реализации. Мужчина зарегистрировалася на интернет площадках, указав свои полные персональные данные. Мошенник убедил его перевести на указанные банковские счета 310 тысяч 468 рублей.

50-летнему жителю Новомосковска мошенники помогли с оформлением кредита. В итоге мужчина перевел им 279 тысяч 520 рублей.

Мошенники завладели персональными данными 29-летней женщины, проживающей в Узловой, и оформили на её имя микрозайм на 11 тысяч рублей.

В данный момент сотрудниками полиции проводятся мероприятия по установлению личности мошенников и их задержанию.