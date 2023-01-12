В городской больнице Новомосковска жестоко обращаются с пациентами: прокуратура провела проверку Фото: Алексей ФОКИН (фото)

Как сообщалось ранее, 17 декабря появилась новость о жестком обращении над пациентом в городской больнице Новомосковска.

По словам дочери потерпевшего, ее отец поступил в терапевтическое отделение для планового осмотра. Состояние мужчины было удовлетворительным, психических расстройств у него не наблюдалось и в больницу пришел самостоятельно.

Через неделю нахождения в больнице получил вывих плеча и попал в реанимацию из-за не контроля уровня сахара. За это время мужчина практически перестал выходить на связь, а когда с ним наконец смогли связаться – почти не говорил, но прошептал, что лежит связанный и почти не получает ни воды, ни еды- рассказывает автор. Она и ее мать каждый день звонили в отделение, пытались связаться с заведующей, чтоб узнать о самочувствии мужчины. По словам работников больницы – пациент находится в состоянии средней тяжести, ест и пьет сам, за ним ухаживают.

В результате проверки фактов ненадлежащего оказания медицинской помощи, а также неправомерных действий со стороны медицинского персонала либо иных лиц в части причинения вреда здоровью пациенту медицинского учреждения не установлено. Сотрудники прокуратуры также пообщались с самим пациентом и его соседом по палате.

При этом было обнаружено нарушение при оформлении медицинской документации, но оно никак не повлияли на качество оказания медицинской помощи и не повлекли за собой каких-либо последствий.