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НовостиОбщество12 января 2023 8:09

Главному тульскому автохаму на Range Rover продлили срок заключения под стражу на 1 месяц

Мужчину обвиняют по ч.2 ст.213 УК РФ
Источник:kp.ru
Главному тульскому автохаму на Range Rover продлили срок заключения под стражу на 1 месяц

Главному тульскому автохаму на Range Rover продлили срок заключения под стражу на 1 месяц

Фото: Алексей ФОКИН (фото)

Как сообщалось ранее, 11 октября 2022 года мужчина приехал на заправку в Заречье. Там он перекрыл дорогу женщине, а после специально врезался в её автомобиль.

В тот момент, когда пострадавшая позвонила своему мужчине с просьбой о помощи, злоумышленник начал ей угрожать и достал предмет похожий на пистолет, направив его на сотрудника АЗС.

Через некоторое время на происшествие приехали сотрудники полиции, но даже в их присутствие он не прекратил хамство и угрозы.

После, водитель Range Rover сел в свой автомобиль и столкнулся с автомобилем мужчины, который приехал на помощь пострадавшей.

Злоумышленника арестовали 24 ноября и заключили под стражу на 2 месяца. Суд продлил меру пресечения еще на 1 месяц. Мужчина будет находится под стражей до 15 февраля 2023 года.