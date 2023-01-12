В общежитие коммунально-строительного техникума в Туле прорвало трубу Фото: соцсети

11 января, в общежитии коммунально-строительного колледжа на улице Смидович в Туле из-за прорыва труб затопило правое крыло здания.

По предварительной информации, на время праздников отключали отопление. Трубы сильно промерзли, а после возобновления работы не смогли выдержать давления.

В данный момент всех студентов расселили, некоторые из них уехали домой. Общежитие закрыто на ремонт. Если работы затянутся, то студентов переведут на дистанционное обучение.