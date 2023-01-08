После заморозком в Тульскую область произойдет потепление Фото: Алексей ФОКИН (фото)

Тульская области пережила самую холодную ночь с начала зимы. Температура воздуха опускалась до -26°С.

В последующие дни прогнозируется постепенное потепление. Уже днем в понедельник температура поднимется до -13°С, но при этом скорость ветра возрастет до 13 м/с. Также к середине недели ожидаются снегопады.

13 января, в пятницу температура воздуха днем поднимется д -2°С. А на выходных до -1°С. Следующее похолодание прогнозируется на Крещение, в этот период на территории Тульской области будет не холоднее -8°С…-13°С.