Весной в Туле появится новый сигнал светофора

В октябре 2022 года был подписан документ о внесении на светофоры новое табло с «белым пешеходом», на котором будет гореть белый человек со стрелкой.

В Туле такие изменения вступят с 1 марта 2023 года. Знак будет знак будет предупреждать водителя, что за поворотом его ждет регулируемый переход, на котором горит разрешающий сигнал светофора для пешеходов.

Данные изменение уже пру месяцев работает в других регионах России. Так как он помог снизить количество ДТП с участием пешеходов, его решили ввести во всех города страны.