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НовостиОбщество5 января 2023 10:00

5 января за порядком в Туле проследит дежурный Николай Комаров

В выходные дни в Туле организовано дежурство сотрудников администрации
Источник:kp.ru
5 января за порядком в Туле проследит дежурный Николай Комаров

5 января за порядком в Туле проследит дежурный Николай Комаров

Фото: Алексей ФОКИН (фото)

В праздничные дни в Туле организовано дежурство сотрудников администрации города. Так, представители власти в дежурном режиме проследят за порядком и помогут тулякам в решении неотложных вопросов.

Сегодня, 5 января, на посту дежурного значится Николай Комаров - заместитель начальника главного управления по благоустройству.

По всем возникающим вопросам туляки могут обращаться в Единую дежурно-диспетчерскую службу по номерам: (4872) 47-20-34; (4872) 47-20-37, 1391.