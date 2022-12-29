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НовостиПроисшествия29 декабря 2022 11:48

Житель Тулы оштрафован за фотографию татуировки со свастикой

Сумма штрафа составила 2 тысячи рублей
Источник:kp.ru
Житель Тулы оштрафован за фотографию татуировки со свастикой

Житель Тулы оштрафован за фотографию татуировки со свастикой

Фото: Алексей ФОКИН (фото)

Мужчина, проживающий в Туле, опубликовал на своей странице в соцсети фотографию, на которой на груди видна татуировка со свастикой. Обвиняемый рассказал, что фото было сделано 2010 году, и что татуировку была набита во время отбывания наказания в тюрьме.

Злоумышленник полностью признал свою вину и заявил, что очень сожалеет о том, что сделал тату.

Суд назначил виновному административный штраф в размере 2 тысяч рублей. Приговор в законную силу не вступил.