Тульский экзотариум проведет выставку-конкурс «Зоологическая ёлка»

С 30 декабря по 15 января в тульском экзотариуме откроется выставка-конкурс в преддверии Нового года. Дети и взрослые сами делали экспонаты на данное мероприятие долгое время.

Посетители смогут увидеть украшения в виде птиц, рыб, зверей, насекомых, а также узнать, чем ёлку наряжали раньше, и откуда вообще пошла эта традиция. Также можно поучаствовать в голосовании за любимый вами экспонат, которое продлится до 8 января 2023 года.

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