В ДТП в Тульской области погибло два человека: уголовное дело направлено в суд Фото: материалы пресс-служб

6 апреля 2022 года, на 49-м км автодороги «Тула – Белев», 3-летний мужчина, управляя автомобилем Renault Logan, не справился с управлением и съехал в кювет, после чего автомобиль перевернулся. В момент аварии в машине находилось два пассажира. 53-летний мужчина и 43-летняя женщина скончались в больнице от полученных травм. Как сообщает прокуратура по Тульской области, в момент аварии водитель находился в состоянии алкогольного опьянения.

В его адрес было составлено уголовное дело, которое уже направили в суд для рассмотрения по существу.