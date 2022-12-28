Главная опасность для животных в Новый год – это праздничный стол

Многие владельцы и их гости, не задумываясь, дают еду с новогоднего стола. Такие «лакомства» вызывают расстройство ЖКТ, а у крупных собак перекорм может привести к острому расширению или завороту желудка, что опасно для жизни!

Стоит заранее строго предупредить всех приглашённых о том, что не следует подкармливать собаку или кошку вкусными кусочками со стола, а тем более давать животным алкоголь! Для угощений питомца поставьте на стол вазочку со специальными маленькими лакомствами, например, с собачьим печеньем из зоомагазина.

Ёлка – главное украшение праздника, таит в себе немало опасностей. Во первых, животным непременно нужно проверить дерево на устойчивость и в конце концов уронить на себя, что может сильно травмировать. Во вторых, кошки, а иногда и собаки любят попробовать ёлку «на зуб». В сезон новогодних праздников ветеринарным врачам частенько приходится вытаскивать из носа и глотки «гурманов» застрявшие ёлочные иглы.

Первый симптом инородного предмета: кошка или собака трётся мордой о доступные поверхности и трёт её лапами в попытке избавиться от причины дискомфорта. Ёлочные украшения тоже представляют для животных немалый интерес. Мелкие и бьющиеся игрушки лучше убирать повыше и подальше, поскольку маленькие предметы легко проглотить, а большие и хрупкие – разбить и порезаться ими. Не забывайте прятать от питомцев провода электрической гирлянды.

Больше всего внимание кошек и собак привлекают блестящие дождик и мишура. Главная опасность таких украшений в том, что питомец может их проглотить. Это чревато травмами ЖКТ.

Ротовой аппарат кошек не предназначен для того, чтобы она могла выплюнуть длинный дождик, и чаще всего, животное глотает всю блестящую ленту. Если повезет, дождик выходит естественным путём. Но в большинстве случаев он запутывается одним концом за язык или зубы, а другим попадает в кишечник, а затем натягивается и острыми краями наносит внутренние повреждения. В новогодние праздники из-за этого гибнет очень много кошек! Внимательные хозяева знают, как их питомцы реагируют на громкие звуки. Если ваша кошка или собака пугается хлопков, петард и громкой музыки, постарайтесь уберечь её от столь серьёзного стресса. Лучше всего закройте питомца в отдельной комнате: пусть проведёт праздник в тишине, покое и безопасности.

Коллектив ГУ ТО "Тульская городская ветеринарная станция по борьбе с болезнями животных" от всей души поздравляет коллег и всех туляков с наступающими Новогодними праздниками! Здоровья, счастья, любви и благополучия вам и вашим семьям!

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