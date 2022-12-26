В Тульской области посадили группу мошенников, которые обманули жителей региона более чем на 11 млн рублей Фото: Алексей ФОКИН (фото)

В период с 2018 по 2021 год сотрудница нескольких банков, имея доступ к персональным данным клиентов, подделывала документы, а после завладевала денежными средствами граждан. Всего пострадало 8 человек на общую сумму 5,48 млн рублей.

Также, все та же женщина, совместно с 4 соучастниками предоставляла поддельную нотариальную доверенность и осуществила снятие денежных средств 2 граждан на общую сумму 5,8 млн рублей.

В данный момент трое подсудимых находятся под стражей, двоим избрана мера пресечения в виде домашнего ареста. Вину в совершении преступления признали не все.

Суд приговорил подсудимых к лишению свободы на сроки от 2 лет 6 месяцев до 5 лет с отбыванием наказания в колонии общего режима. Кроме этого, бывшей сотруднице банков назначили дополнительное наказание в виде лишения права заниматься деятельностью в организациях кредитно-финансовой сферы на срок 3 года и штраф в размере 1 млн рублей.