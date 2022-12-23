Бета-программа операционной системы Аврора пришла в Тулу

Бета-программа ОС Аврора, которая уже собрала вокруг себя частных пользователей Москвы, Санкт-Петербурга, Иннополиса и Нижнего Новгорода, теперь стартовала в городе-герое Туле.

Участники тестирования познакомились с разработчиками ОС Аврора, получили для тестирования собранные в России мобильные устройства под управлением ОС, узнали о планах развития программы, направленной на совершенствование единственной российской мобильной операционной системы. ОС вместе с EMM-платформой управления мобильными устройствами Аврора Центр позволяет создавать в корпоративной среде и IT-инфраструктуре государственных организаций доверенную, безопасную и независимую от зарубежных платформ мобильную среду.

«Благодаря активному участию бета-тестеров нам удается собирать обратную связь о новых функциях и возможностях ОС Аврора еще до выхода релиза и быстрее совершенствовать наши решения, — комментирует руководитель программы Бета-тестирования Татьяна Казнова. — Рады, что участие в программе заинтересовало так много энтузиастов — у нас уже больше 10 000 заявок от желающих принять участие. Будем делать все возможное для того, чтобы прийти в новые города России».

Мероприятие для бета-тестеров состоялось в тульском офисе «Ростелекома», где для участников была организована экскурсия в музей связи, экспозиция которого насчитывает свыше 500 экспонатов. Гостей также ознакомили с цифровыми сервисами провайдера.

Напомним, что компания «Открытая мобильная платформа» анонсировала программу бета-тестирования ОС Аврора в 2021 году. До сегодняшнего дня участвовать в бета-тестировании могли жители четырех городов, где присутствует офис разработчика мобильной ОС, а выбор Тулы произошел благодаря активности энтузиастов ОС Аврора в регионе.

Подать заявку на участие в программе бета-тестирования Аврора можно здесь: https://auroraos.ru/beta.