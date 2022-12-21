Голый мужчина напал на сотрудников ДПС Фото: Алексей ФОКИН (фото)

20 декабря, мужчина, проживающий в Краснодарском крае, находился за рулем автомобиля Toyota Land Cruiser на трассе М-4 «Дон». Изначально водитель сбил шлагбаум на пункте оплаты автодороги и продолжил движение в сторону Москвы. За ним был отправлен экипаж ДПС.

На 147 км трассы его удалось остановить. Мужчина был в неадекватном состоянии и без одежды. Во время задержания он напал на сотрудников ДПС, причинив им телесные повреждения.

В данный момент проходит расследование уголовного дела. В ближайшее время следователь следственного отдела по Новомосковску предъявит ему обвинение.