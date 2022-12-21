Житель Тульской области осужден на 10 лет за убийство своей гражданской супруги Фото: Алексей ФОКИН (фото)

В августе 2022 года мужчина, проживающий в Киреевске, приревновал свою девушку и начал её избивать. Сначала обвиняемый схватил пострадавшую за волосы и ударил головой о ванну, а затем нанес множество ударов по телу. Но и после этого мужчина не остановился, он взял кухонный нож и нанес ей несколько колото-резанные ранения.

В один момент женщине удалось выбраться из квартиры, но преступник догнал её на лестничной клетки и нанес удар в область грудной клетки. От полученных травм пострадавшая скончалась на месте происшествия.

Под тяжестью имеющихся доказательств злоумышленник признался в содеянном. Его приговорили к 10 годам лишения свободы в колонии строго режима.