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НовостиОбщество20 декабря 2022 13:12

Инспекторы ДПС помогали фурам во время снегопада

Грузовики не могли преодолеть подъем
Источник:kp.ru
Инспекторы ДПС помогали фурам во время снегопада

Инспекторы ДПС помогали фурам во время снегопада

Фото: Алексей ФОКИН (фото)

14 декабря на 7-м километре автодороги «Липки – Бородинский – Большие Калмыки» Киреевского района сотрудники ОГИБДД увидели на обочине две припаркованные фуры.

В ходе разговора, выяснилось, что из-за снегопада, грузовики забуксовали в снегу и не смогли преодолеть подъем. Они несколько часов простояли на обочине, звонили в различные службы помощи, но все безрезультатно.

Инспекторы ДПС, недолго думая, вызвали на место трактор, который помог вытащить фуры из снега, и они смогли продолжить свое движение.

После происшествия, на данном участке дороги, инспекторы в течение всего дня организовывали беспрепятственный проезд для большегрузного транспорта.