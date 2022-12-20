Инспекторы ДПС помогали фурам во время снегопада Фото: Алексей ФОКИН (фото)

14 декабря на 7-м километре автодороги «Липки – Бородинский – Большие Калмыки» Киреевского района сотрудники ОГИБДД увидели на обочине две припаркованные фуры.

В ходе разговора, выяснилось, что из-за снегопада, грузовики забуксовали в снегу и не смогли преодолеть подъем. Они несколько часов простояли на обочине, звонили в различные службы помощи, но все безрезультатно.

Инспекторы ДПС, недолго думая, вызвали на место трактор, который помог вытащить фуры из снега, и они смогли продолжить свое движение.

После происшествия, на данном участке дороги, инспекторы в течение всего дня организовывали беспрепятственный проезд для большегрузного транспорта.