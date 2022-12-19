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НовостиОбщество19 декабря 2022 13:50

Контрафактные товары Adidas и Nike были найдены в магазинах Тулы

Продавцы привлечены к административной ответственности
Источник:kp.ru
Контрафактные товары Adidas и Nike были найдены в магазинах Тулы

Контрафактные товары Adidas и Nike были найдены в магазинах Тулы

Фото: Алексей ФОКИН (фото)

Сотрудники таможни совместно с полицией провели обыск в розничных магазинах Тулы. В ходе проверки были найдены контрафактные товары Adidas и Nike, но соглашения с правообладателями об использовании товарных знаков у предпринимателей не было.

Напоминаем, что компании несколько месяцев назад прекратила свое производство в России.

Областной суд привлек продавцов к административной ответственности с конфискацией товара.