«Ясная Поляна» утвердила график работы своих филиалов в новогодние праздники Фото: Алексей ФОКИН (фото)

Усадьба "Ясная Поляна":

31 декабря 2022 года и 1 января 2023 года – выходные дни;

2 и 7 января 2023 года – с 9:00 до 17:00 заповедник будет открыт, но экскурсии проводится не будут;

3,4, 5,6 и 8 января – экскурсии будут проводиться с 9:30 до 15:30..

Козлова Засека:

31 декабря 2022 года, 1, 2 и 7 января 2023 года – выходные дни;

3, 4, 5, 6, 8 января 2023 года - с 9:30 до 16:30.

"Л.Н.Т.":

31 декабря 2022 года, 1 и 2 января 2023 года – выходные дни;

3–7 января 2023 года – с 11:00 до 19:00;

8 января – с 10:00 до 18:00.

Щекино(Ясенки):

31 декабря 2022 года, 1, 2 и 7 января 2023 года – выходные дни;

3, 4, 5, 6, 8 января 2023 года - с 9:00 до 16:30.

КРАПИВНА:

31 декабря 2022 года и 1 января 2023 года – выходные;

2–8 января 2023 года - с 9:00 до 17:00, экскурсии проводятся с 9:00 до 16:30.

НИКОЛЬСКОЕ-ВЯЗЕМСКОЕ:

31 декабря 2022 года, 1 января 2023 года музей будет закрыт для посещения;

2 и 7 января 2023 года усадьбу можно посетить с 9:00 до 16:00 с самостоятельным осмотром;

3, 4, 5, 6, 8 января 2023 года с 9:00 до 16:00, экскурсии проводятся с 9:00 до 15:30.

МАЛОЕ ПИРОГОВО:

31 декабря 2022 года, 1, 2 и 7 января 2023 года – выходные дни;

3, 4, 5, 6, 8 января 2023 года с 10:00 до 16:30, экскурсии проводятся с 10:00 до 15:30.