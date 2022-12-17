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НовостиОбщество17 декабря 2022 7:03

17 декабря за порядком в Туле проследит дежурный Максим Щербаков

В выходные дни в Туле организовано дежурство сотрудников администрации
Источник:kp.ru
17 декабря за порядком в Туле проследит дежурный Максим Щербаков

17 декабря за порядком в Туле проследит дежурный Максим Щербаков

Фото: Алексей ФОКИН (фото)

В выходные дни в Туле организовано дежурство сотрудников администрации города. Так, представители власти в дежурном режиме проследят за порядком и помогут тулякам в решении неотложных вопросов.

Сегодня, 17 декабря, на посту дежурного значится Щербаков Максим Александрович - начальник главного управления администрации города Тулы по Зареченскому территориальному округу.

По всем возникающим вопросам туляки могут обращаться в Единую дежурно-диспетчерскую службу по номерам: (4872) 47-20-34; (4872) 47-20-37, 1391.