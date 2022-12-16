«Ростелеком» признан лучшим цифровым провайдером в Тульском регионе

Награду получают компании, признанные лидерами регионального рынка в различных сферах бизнеса. В состав жюри вошли представители исполнительной власти области и авторитетные эксперты рынка.

Иван Анашкин, директор филиала ПАО «Ростелеком» в Тульской и Рязанской областях:

«Наша компания не первый год становится победителем такой премии. Гордимся, что проекты, которые мы реализуем при поддержке правительства Тульской области, открывают новые возможности для роста экономики в регионе и повышают качество жизни населения. В уходящем году мы продолжили развивать телеком-инфраструктуру, обеспечивая строительство оптических сетей связи по таким масштабным проектам, как: “Цифровая образовательная среда”, “Устранение цифрового неравенства”, подключение домохозяйств в сельской местности по технологии GPON, создание комплексной информационной системы видеонаблюдения. В нашем активе также — реализованные проекты в области здравоохранения, безопасности и других сферах жизнедеятельности региона».

В 2022 году на территории Тульской области «Ростелеком» построил оптическую сеть по технологии GPON в 130 населенных пунктах, охватив более 16 тысяч домохозяйств региона. В результате жители получили возможность подключить «Видеонаблюдение», Wink, «Умный дом» и другие цифровые сервисы провайдера.