В Туле на срок от 5 до 18 лет посадят организаторов азартных игр Фото: Алексей ФОКИН (фото)

С 2014 года по 2019 год участники преступного сообщества осуществляли незаконное проведение азартных игр с использованием игрового оборудования вне игорной зоны, используя информационно-телекоммуникационные сети, в том числе «Интернет», в арендуемых нежилых помещениях, расположенных на территории Тулы и Тульской области.

Также, в группировку входила два сотрудника полиции, которые заранее сообщали о планируемых проверках заведений. Сотрудничество с ними началось в 2017 году, в тот момент один из полицейских взял взятку в размере 300 тысяч рублей за отказ фиксации незаконных действий преступников.

Спустя некоторое время, тот же сотрудник получил еще 11 миллионов рублей от директора табачного магазина за то, чтобы правоохранительные органы оставляли без внимания продажу контрафактной продукции в подконтрольных ему торговых точках. Через пару месяцев, полицейский, не сообщая директору организации о своем переводе на другую должность, путем обмана получил от руководителя организации более еще 3 млн рублей.

Суд приговорил подсудимых к лишению свободы на сроки от 5 до 18 лет с отбыванием наказаний в исправительных колониях общего и строгого режимов. Также двое сотрудников правоохранительных органов лишены специальных званий – майор полиции и лишены права занимать должности в правоохранительных органах на 3 и 4 года.