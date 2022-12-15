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НовостиПроисшествия15 декабря 2022 10:28

В Тульской области было найдено 2 530 литров несертифицированной стеклоомывающей жидкости

В настоящее время проводится проверка
Источник:kp.ru
Тульской области было найдено 2 530 литров несертифицированной стеклоомывающей жидкости

Тульской области было найдено 2 530 литров несертифицированной стеклоомывающей жидкости

Фото: Алексей ФОКИН (фото)

Полиция провела мероприятие для выявления и пресечения продажи фальсифицированной стеклоомывающей жидкости для машин. Всего было изъято 2 530 литров спиртовой жидкости, реализуемой без соответствующих документов, подтверждающих безопасность товара.

Также, в одном из гаражных кооперативов региона было найдено и изъято 1 тысяча 500 полимерных емкостей различного наименования, объемом 5 литров каждая.

В данный момент проводится проверка, в результате которой будут приняты процессуальные решения.