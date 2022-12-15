В Тульской области водитель выехал на полосу встречного движения и столкнулся с автомобилем Фото: материалы пресс-служб

14 декабря, на 99-ом километре автодороги «Лапотково-Ефремов» Ефремовского района, 61-летний мужчина, управляя автомобилем RENAULT Logan, выехал на полосу, предназначенную для встречного движения, и столкнулся с автомобилем NISSAN Note, за рулем которого находился 39-летний мужчина.

В результате ДТП пострадали 35-летний пассажир и водитель машины RENAULT, а также водитель автомобиля NISSAN. Им оказали медицинскую помощь, после чего отпустили домой.