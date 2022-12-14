Житель Тулы пытался пронести нож в здание суда

Житель Тулы пытался пронести нож в здание сад Фото: Алексей ФОКИН (фото)

Как сообщает УФССП России по Тульской области, мужчина прибыл в качестве третьего лица на заседание по вопросу признания права собственности на имущество в Зареченский суд.

На входе в здание судебный пристав перечислил вещи, которые запрещено приносить с собой. Мужчина сказал, что ничего из перечисленного у него с собой нет, но в результате проверки, в его сумке был найден нож.

Приставы составили протокол за «неисполнение распоряжения судьи или судебного пристава по обеспечению установленного порядка деятельности судов». Он предусматривает штраф штраф от 500 до 1000 рублей или арест до 15 суток.