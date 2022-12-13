В Тульской области грабители избили хозяйку квартиры Фото: Алексей ФОКИН (фото)

75-летняя пожилая женщина из села Мечнянка обратилась в полицию. По её словам, к ней в квартиру проникли неизвестные мужчина и женщина, которые избили пострадавшую и связали её скотчем, а после перерезали телефонный провод и, украв 47,5 тысяч рублей, скрылись с места преступления.

Также, в квартире находился дедушка - инвалид 1 группы. Его злоумышленники трогать не стали.

В данный момент сотрудники полиции устанавливают обстоятельства происшествия.