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НовостиПроисшествия13 декабря 2022 14:00

В Тульской области грабители избили хозяйку квартиры

Было украдено 47,5 тысяч рублей
Источник:kp.ru
В Тульской области грабители избили хозяйку квартиры

В Тульской области грабители избили хозяйку квартиры

Фото: Алексей ФОКИН (фото)

75-летняя пожилая женщина из села Мечнянка обратилась в полицию. По её словам, к ней в квартиру проникли неизвестные мужчина и женщина, которые избили пострадавшую и связали её скотчем, а после перерезали телефонный провод и, украв 47,5 тысяч рублей, скрылись с места преступления.

Также, в квартире находился дедушка - инвалид 1 группы. Его злоумышленники трогать не стали.

В данный момент сотрудники полиции устанавливают обстоятельства происшествия.