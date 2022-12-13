В Туле стартует кастинг конкурса "Краса России Тула" - 2022

Эксклюзивный представитель по Туле и тТульскому региону национального конкурса красоты "Краса России" модельное агентство Gold Models приглашает девушек от 14 до 30 лет принять участие в XIII ежегодном областном фестивале красоты и таланта "Краса России Тула" - 2022.

Фестиваль красоты и талантов «Краса России Тула» проводится с 2010 года. Это не только конкурс самых красивых девушек тульской области, но и эффектное театрализованное шоу, в котором принимают участие звезды шоу-бизнеса и победительницы прошлых лет. В жюри входят известные деятели культуры, представители сми, бизнесмены, артисты и модельеры.

Если ты талантлива и красива - отправляй заявку! Может именно ты получишь главный титул и корону! Победительница получает право представить тульскую область на супер - финале в Москве!!!

Девушки, прошедшие отбор, пройдут подготовку к финалу, во время которой их обучат, дефиле, сценической пластике, хореографии, будут организованы фотосессии с лучшими фотографами и стилистами города, мастер-классы, а так же пройдут кастинги на участие в международных и всероссийских проектах, в международной Неделе моды.

Всем участницам вручаются титулы, памятные дипломы, наградные ленты, призы и подарки от организаторов и партнеров проекта. Победительница коронуется эксклюзивной короной, существующей в единственном экземпляре и награждается титульной лентой, украшенной кристаллами Swarovski.

Кастинг состоится 17 и 24 декабря в 14.00 по адресу г. Тула, пр-т Ленина, 104, оф. 212.

Стать участницей фестиваля легко - заполни анкету на сайте goldtula.ru!

Записаться можно по тел.: 38-41-33, 89038404133.

Предварительная регистрация обязательна!