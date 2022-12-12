В Тульской области комендант общежития ударил подростка Фото: Алексей ФОКИН (фото)

Инцидент произошел в общежитии Одоевского отделения ГПОУ «ТКПТС». 17-летний молодой человек после 23:00 находился не в своей комнате, в которой курил электронную сигарету. После неоднократных замечаний подростку, дежурная общежития ударила его и отобрала электронную сигарету.

Женщину уволили с должности коменданта. В данный момент проводится проверка образовательного учреждения. Прокуратура района взяла дело под свой контроль.