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НовостиПроисшествия12 декабря 2022 11:44

В Тульской области комендант общежития ударил подростка

Женщина была уволена
Источник:kp.ru
В Тульской области комендант общежития ударил подростка

В Тульской области комендант общежития ударил подростка

Фото: Алексей ФОКИН (фото)

Инцидент произошел в общежитии Одоевского отделения ГПОУ «ТКПТС». 17-летний молодой человек после 23:00 находился не в своей комнате, в которой курил электронную сигарету. После неоднократных замечаний подростку, дежурная общежития ударила его и отобрала электронную сигарету.

Женщину уволили с должности коменданта. В данный момент проводится проверка образовательного учреждения. Прокуратура района взяла дело под свой контроль.