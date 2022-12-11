У жителей Тульской области мошенники похитили 1 миллион 529 тысяч рублей Фото: Алексей ФОКИН (фото)

69-летняя женщина, проживающая в Туле, попалась на самую распространенную уловку мошенников. Ей позвонил неизвестный мужчина, который представился сотрудником банка или правоохранительных органов и под различными предлогами уговаривал её перечислить денежные средства на указанные им банковские счета. Женщина поверила злоумышленнику и перевела ему 610 тысяч рублей.

В похожую ситуацию попал 57-летний мужчина из Тулы, который потерял 681 тысяча рублей.

Также, 54-летнему жителю Алексина позвонила неизвестная женщина и представилась сотрудником биржи. Мужчина, желая заработать денег, перевел мошеннице 210 тысяч рублей.

48-летней женщине, проживающей в посёлке Грицовский, написал в Telegram неизвестный ей мужчин и предложил получить бонусы от одного из крупных российских банков. В результате у женщины было похищено 28 тысяч рублей.

В данный момент сотрудниками полиции проводятся мероприятия по установлению личности мошенников и их задержанию.