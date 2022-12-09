Уголовное дело в адрес мужчины, убившего охранника узловского парка, направлено в суд

Уголовное дело в адрес мужчины, убившего охранника парка, направлено в суд Фото: Алексей ФОКИН (фото)

В сентябре 2022 года, мужчина, проживающий в Узловой, похитил 2 фрагмента силового кабеля от аттракциона в городском парке. Охранник, заметив это, попытался остановить преступника, но тот нанес ему около 5 ударов ногами и руками в голову. Мужчина скончался на месте происшествия от полученных травм.

Сотрудникам уголовного розыска УМВД России по Тульской области удалось быстро найти преступника. Мужчина полностью признал свою вину. В данный момент уголовное дело направлено в суд.