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НовостиПроисшествия9 декабря 2022 14:45

Уголовное дело в адрес мужчины, убившего охранника узловского парка, направлено в суд

Обвиняемый полностью признал свою вину
Источник:kp.ru
Уголовное дело в адрес мужчины, убившего охранника парка, направлено в суд

Уголовное дело в адрес мужчины, убившего охранника парка, направлено в суд

Фото: Алексей ФОКИН (фото)

В сентябре 2022 года, мужчина, проживающий в Узловой, похитил 2 фрагмента силового кабеля от аттракциона в городском парке. Охранник, заметив это, попытался остановить преступника, но тот нанес ему около 5 ударов ногами и руками в голову. Мужчина скончался на месте происшествия от полученных травм.

Сотрудникам уголовного розыска УМВД России по Тульской области удалось быстро найти преступника. Мужчина полностью признал свою вину. В данный момент уголовное дело направлено в суд.