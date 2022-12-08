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НовостиПроисшествия8 декабря 2022 9:52

В Тульской области мужчина напал с ножом на двух человек

Пострадавших доставили в больницу
Источник:kp.ru
В Тульской области мужчина напал с ножом на двух человек

В Тульской области мужчина напал с ножом на двух человек

Фото: Алексей ФОКИН (фото)

Инцидент произошел в Суворове. В квартире на улице Макарова произошел конфликт между двумя мужчинами. По предварительной информации, обвиняемый, в ходе разбирательств, напал с ножом на местного жителя его сожительницу.

Экипаж росгвардии, которому поступила информации об происшествии, незамедлительно прибыл на место и обезвредил нападавшего. Пострадавших сразу же увезли в больницу.

В данный момент правоохранительные органы выясняют все обстоятельства преступления и решают вопрос о возбуждении уголовного дело.