В Тульской области мужчина напал с ножом на двух человек Фото: Алексей ФОКИН (фото)

Инцидент произошел в Суворове. В квартире на улице Макарова произошел конфликт между двумя мужчинами. По предварительной информации, обвиняемый, в ходе разбирательств, напал с ножом на местного жителя его сожительницу.

Экипаж росгвардии, которому поступила информации об происшествии, незамедлительно прибыл на место и обезвредил нападавшего. Пострадавших сразу же увезли в больницу.

В данный момент правоохранительные органы выясняют все обстоятельства преступления и решают вопрос о возбуждении уголовного дело.