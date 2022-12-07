За неделю жители Тульской области обогатили мошенников на 26 млн рублей Фото: Алексей ФОКИН (фото)

В период с 28 ноября по 4 декабря 2022 года, от рук мошенников пострадало 54 жителя региона. Самую большую сумму денег потеряла 65-летняя туляка, которая перевела злоумышленникам 4 миллиона 450 тысяч рублей.

Наиболее распространенными способами мошенничества являются:

-неизвестный представляется сотрудником банка или правоохранительных органов и под различными предлогами уговаривает вас перечислить денежные средства на указанные им банковские счета или завладевают вашими персональными данными от личного онлайн-кабинета банка;

- различные подлинные интернет-магазины, которые принадлежат мошенникам;

- Несуществующие инвестиционные фирмы, в которые вы вкладываете деньги;

- взлом страниц ваших знакомых в соцсетях, которые просят вас перевести им деньги;

- предложение помощи в трудоустройстве.

Сотрудники полиции просят жителей региона быть предельно внимательными и не поддаваться на уловки мошенников.