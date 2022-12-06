Директор компании по грузоперевозки в Туле уклонялась от уплаты налогов на сумму 48 млн рублей Фото: Алексей ФОКИН (фото)

В период с октября 2018 года по июнь 2022 год генеральный директор ООО «Агр Транс» вносила в налоговые декларации заведомо ложных сведений о наличии финансово-хозяйственных отношений с рядом однодневных и аффиллированных организаций. В результате, компания уклонилась от уплаты налога на сумму 48 млн рублей.

Уголовное дело будет направлено в Пролетарский районный суд города Тулы.