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НовостиПроисшествия6 декабря 2022 12:28

Директор компании по грузоперевозки в Туле уклонялась от уплаты налогов на сумму 48 млн рублей

Дело передано в суд
Источник:kp.ru
Директор компании по грузоперевозки в Туле уклонялась от уплаты налогов на сумму 48 млн рублей

Директор компании по грузоперевозки в Туле уклонялась от уплаты налогов на сумму 48 млн рублей

Фото: Алексей ФОКИН (фото)

В период с октября 2018 года по июнь 2022 год генеральный директор ООО «Агр Транс» вносила в налоговые декларации заведомо ложных сведений о наличии финансово-хозяйственных отношений с рядом однодневных и аффиллированных организаций. В результате, компания уклонилась от уплаты налога на сумму 48 млн рублей.

Уголовное дело будет направлено в Пролетарский районный суд города Тулы.