Мигрант напал с ножом на двух жителей Тулы Фото: Алексей ФОКИН (фото)

В сентябре 2022 года, в Тулы прибыл мужчина, который устроился на работу на стройку. Так как у обвиняемого не было жилья, его временного поселил к себе прораб. В момент обсуждения работы, мужчины употребляли спиртные напитки. Мигранту не понравилась поставленная задача на работу прорабом, после чего он взял нож и нанес ему несколько ударов.

В момент ссоры, в квартире находился еще один человек. Злоумышленник, вспомнив об этом, проследовал в комнату и также нанес ему несколько колото-режущих ранений.

Пострадавшие смогли выбраться из квартиры и позвать на помощь. Им была оказана своевременная медицинская помощь.

В данный момент следователи следственного отдела по Зареченскому району г. Тулы собрали достаточно доказательств и направили уголовное дело в суд. Мужчина полностью признал свою вину.