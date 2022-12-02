4 декабря жители Тульской области временно останутся без нескольких трамваем

4 декабря в Туле с 9:00 до 13:00 движение по трамвайному маршруту № 3 будет осуществляться по измененной схеме. Трамвай будет следовать следующим образом: Московский вокзал — Щегловская засека будет ходить: ул. Коминтерна- ул. Советская — Чулковский мост — ул. Пролетарская — ул. Епифанская — ул. Марта.

Еще свой маршрут поменяет трамвай № 7 - стадион „Металлург“ — Щегловская засека будет следующим: ул. Металлургов — ул. Плеханова — ул. Марата.

Также на участке улицы Щегловская Засека от Торховского до Новомедвенского проезда будет запрещена остановка и стоянка всех видов транспорта. На данном участке дороги запланировано проведение работ по опиловке деревьев.