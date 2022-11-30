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НовостиПроисшествия30 ноября 2022 9:10

В Тульской области пассажирский автобус попал в ДТП

Всех пострадавших госпитализировали
Источник:kp.ru
В Тульской области пассажирский автобус попал в ДТП

В Тульской области пассажирский автобус попал в ДТП

Фото: материалы пресс-служб

30 ноября, в городе Узловая, автобус, перевозящий работников магазинов сети «Магнит», столкнулся с автопоездом, который был припаркован на обочине дороги. По предварительной информации, водитель маршрутного транспортного средства заснул за рулем.

В результате ДТП есть несколько пострадавших. Они были доставлены в медицинское учреждение, где им оказывается необходимая помощь.

На данный момент на месте аварии работает Узловский межрайонный прокурор.