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НовостиПроисшествия30 ноября 2022 7:45

Уголовное дело двух жителей Тульской области за хищение материнского капитала направлено в суд

Установлено 23 эпизода противоправной деятельности обвиняемых
Источник:kp.ru
Уголовное дело двух жителей Тульской области за хищение материнского капитала направлено в суд

Уголовное дело двух жителей Тульской области за хищение материнского капитала направлено в суд

Фото: Алексей ФОКИН

С января 2017 по сентябрь 2021 года двое мужчин, состоящих в организованной группе, находили владельцев маткапитала, которые не собирались распоряжаться им в полном объеме.

Следствием установлено, что обвиняемые заключали договоры займов в кредитном потребительском кооперативе стоимости равной материнскому капиталу, хотя реальные цены на объекты недвижимости были значительно меньше.

Как сообщает следственный комитет Российской Федерации по Тульской области, злоумышленники обвиняются в совершении 7 и 16 эпизодов преступлений. Было собрано достаточно улик в их адрес.

Мужчины признали полностью свою вину и сдали своих подельников.