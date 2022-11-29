Жительница Тульской области перевела мошенникам 3 миллиона 300 тысяч рублей Фото: Алексей ФОКИН

43-летняя женщина, проживающая в Плавске, обратилась в полицию, после того как была обманута мошенником. По её словам, злоумышленник, представившись сотрудником инвестиционной компании «Альпина Логистик», позвонил ей с неизвестного номера и предложил женщине инвестировать свои деньги в крупные государственные и международные проекты с целью получения дохода с прибыли от их реализации. Потерпевшая, недолго думая, взяла кредит на сумму 3 миллиона 304 тысячи 210 рублей, которые перевела на банковские счета мошенников.

Также, на самую распространенную уловку попались еще двое жителей Тульской области. 40-летнему дизайнер-конструктору из Тулы позвонил неизвестный мужчина, который представился сотрудником банка или правоохранительных органов. Мужчина поверил злоумышленнику и перевел ему 230 тысяч рублей. Таким же способом была обманута 70-летняя женщина, которая лишилась 145 тысяч рублей.

Еще одна 21-летняя жительница Тулы, под предлогом оказания содействия в трудоустройстве, перевела на банковский счет мошенников 120 тысяч рублей.

В данный момент сотрудниками полиции проводятся мероприятия по установлению личности мошенников и их задержанию.