Уволенный сотрудник отсудил 500 тыс. рублей у своего бывшего работодателя Фото: Алексей ФОКИН

Как сообщает пресс-служба УФССП России по Тульской области, мужчина, работавший в компании по обеспечению транспортной безопасности, был уволен с нарушением трудового законодательства.

Туляк обратился в суд, который признал работодателя виновным, обязал восстановить мужчину в должность и выплатить ему зарплату за все время его отсутствия. Также директору компании сообщили, что за неисполнение решения суда ему грозит уголовная ответственность.

В результате сотрудника вернули на работу и выплатили ему 504 тыс. рублей.