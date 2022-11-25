Тула
ВидеоФотоСпецоперация на УкраинеКоронавирусПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаСпортСамобранкаКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Тула
ВидеоФотоСпецоперация на УкраинеКоронавирусПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаСпортСамобранкаКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Тула
-4°
Boom metrics
Сегодня:
Еще
НовостиОбщество25 ноября 2022 14:00

Уволенный сотрудник отсудил 500 тыс. рублей у своего бывшего работодателя

После обращения в суд мужчину восстановили в должности
Источник:kp.ru
Уволенный сотрудник отсудил 500 тыс. рублей у своего бывшего работодателя

Уволенный сотрудник отсудил 500 тыс. рублей у своего бывшего работодателя

Фото: Алексей ФОКИН

Как сообщает пресс-служба УФССП России по Тульской области, мужчина, работавший в компании по обеспечению транспортной безопасности, был уволен с нарушением трудового законодательства.

Туляк обратился в суд, который признал работодателя виновным, обязал восстановить мужчину в должность и выплатить ему зарплату за все время его отсутствия. Также директору компании сообщили, что за неисполнение решения суда ему грозит уголовная ответственность.

В результате сотрудника вернули на работу и выплатили ему 504 тыс. рублей.