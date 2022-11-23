В Тульской области посадили мужчину за незаконное проведение азартных игр Фото: Алексей ФОКИН

В период с 8 июня 2020 года по 3 июня 2021 года 44-летний мужчина, проживающий в г. Москва, вступил в преступную группировку, став администратором незаконного игорного заведения в Зареченском районе г. Тулы. Его задача была набирать персонал, контролировать их деятельность и считать сбор полученной прибыли.

Как сообщает прокуратура Зареченского района г. Тулы, полученный доход составил не менее 1.7 млн. рублей.

Суд вынес приговор, в котором приговорил подсудимого к 2.5 годам лишения свободы в колонии строго режима.