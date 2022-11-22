В лобовом столкновении в Тульской области пострадал 6-летний ребенок Фото: материалы пресс-служб

Вчера, 21 ноября, на 1-ом километре автодороги «Венев – Серебряные Пруды» Веневского района Тульской области произошло ДТП. 45-летний мужчина, управляя машиной «CHEVROLET Lacetti Klan», выехал на полосу дороги встречного движения, где совершил столкновение с автомобилем «DATSUN MI-DO», за рулем которого находился 62-летний мужчина. По предварительной информации, водитель «CHEVROLET» управлял транспортным средством, будучи лишенным водительских прав.

В результате аварии пострадал 6-летний пассажир автомобиля «DATSUN», который находился на заднем сиденье в специальном детском кресле. Мальчику оказали медицинскую помощь, после чего отпустили домой.

Водитель машины «CHEVROLET» отказался проходить медицинское освидетельствование на состояние алкогольного опьянения.