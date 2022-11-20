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НовостиОбщество20 ноября 2022 7:10

20 ноября за порядком в Туле проследит дежурный Алексей Мазуров

В выходные дни в Туле организовано дежурство сотрудников администрации
Источник:kp.ru
20 ноября за порядком в Туле проследит дежурный Алексей Мазуров

20 ноября за порядком в Туле проследит дежурный Алексей Мазуров

Фото: Алексей ФОКИН

В выходные дни в Туле организовано дежурство сотрудников администрации города. Так, представители власти в дежурном режиме проследят за порядком и помогут тулякам в решении неотложных вопросов.

Сегодня, 20 ноября, на посту дежурного значится Андрей Владимирович Слепцов - замначальника главного управления по ЖКХ в Привокзальном округе.

По всем возникающим вопросам туляки могут обращаться в Единую дежурно-диспетчерскую службу по номерам: (4872) 47-20-34; (4872) 47-20-37, 1391.