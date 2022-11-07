Тульские фермеры вырастили для «Балтики» более 40 000 тонн пивоваренного ячменя

Весь август на полях в 14 российских регионах шли работы по уборке пивоваренного ячменя, который вырастили для компании 59 партнерских хозяйств — участников программы, которую компания реализует с 2005 года. Собственная агропрограмма помогает ежегодно на 100% обеспечивать свои пивоварни качественным ячменем российского производства, снижать зависимость от колебаний цен на рынке. Также это сокращает логистику: посевные площади агропрограммы расположены в регионах, где находятся солодовни и заводы, как например, в Туле. Кроме того, такие партнерские отношения способствуют развитию сельского хозяйства в регионах и помогают обеспечивать рабочими местами порядка 15 тысяч человек.

Элеваторы Балтики в Тульской области

Игорь Матвеев, начальник производства и качества агропрограммы «Балтики»: «Многие годы мы обеспечиваем заводы компании российским пивоваренным ячменем и контролируем качество сырья. Мы предоставляем нашим фермерам оптимально подобранный семенной фонд, новые технологии, инновационные методы мониторинга и консультационную поддержку наших экспертов. Это помогает добиваться высокого качества урожая: в2022 годусредняя урожайность ячменя составляет более 46 ц/га, что вдвое выше показателя первых лет работы агропрограммы. Это также выше,чем средний показатель по России — 31,8 ц/га».

Солодовня Балтики в Туле

Для того, чтобы ежегодно получать урожай соответствующего качества, с необходимыми для пивоварения параметрам, специалисты агропрограммы работают с фермерами круглый год. Зимой специалисты агропрограммы помогают готовить семенную базу, проводят почвенные анализы, весной сопровождают посевные работы, предлагая оптимальные сорта и рекомендуя удобрения для каждого региона. Летом отслеживают развитие посевов, применяя инновационные методы мониторинга со спутников. Собранный в конце сезона ячмень обязательно тестируют на соответствие 18 параметрам качества — только при этом условии ячмень может стать сырьевой базой для изготовления «балтийского» солода.