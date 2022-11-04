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НовостиОбщество4 ноября 2022 12:07

В Тульской области начали развешивать памятки о действиях при сигналах тревоги

На них написана инструкция как правильно себя вести при звуке «Внимание всем!»
Источник:kp.ru
В Тульской области начали развешивать памятки о действиях при сигналах тревоги

В Тульской области начали развешивать памятки о действиях при сигналах тревоги

В Туле на подъездах многоэтажек стали появляться листовки с правилами поведения при сигналах тревоги. На памятках также указаны все номера МЧС, в которые можно обратиться в случае необходимости.

«Услышав сигнал «Внимание всем!», включите приемник, радио, телевидение, проверьте СМС-сообщения. Прослушайте официальную информацию о чрезвычайной ситуации и мерах обеспечения собственной безопасности, действуйте в соответствии и переданным сообщением, оповестите соседей, родственников, знакомых, держите приемники включенными на весь период ликвидации ЧС».

Напоминаем, что с недавних времен в Тульской области ввели режим повешенной готовности.