В Тульской области начали развешивать памятки о действиях при сигналах тревоги

В Туле на подъездах многоэтажек стали появляться листовки с правилами поведения при сигналах тревоги. На памятках также указаны все номера МЧС, в которые можно обратиться в случае необходимости.

«Услышав сигнал «Внимание всем!», включите приемник, радио, телевидение, проверьте СМС-сообщения. Прослушайте официальную информацию о чрезвычайной ситуации и мерах обеспечения собственной безопасности, действуйте в соответствии и переданным сообщением, оповестите соседей, родственников, знакомых, держите приемники включенными на весь период ликвидации ЧС».

Напоминаем, что с недавних времен в Тульской области ввели режим повешенной готовности.