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НовостиОбщество2 ноября 2022 13:01

Юная жительница Тульской области приняла участие в шоу «Вундеркинд»

Мария Свирина показала свое умение одновременно играть в шахматы и считать
Источник:kp.ru
Юная жительница Тульской области приняла участие в шоу «Вундеркинд»

Юная жительница Тульской области приняла участие в шоу «Вундеркинд»

На телеканале «Пятница» стартовал новый сезон шоу «Вундеркинд», где одной из участниц стала 11-летняя девочка из Донского. Мария попала в шоу, благодаря своему таланту одновременно играть в шахматы и считать.

Молодая участница в программе смогла обыграть Владимира Винокура в шахматы. Как сообщается, однажды девочка смогла сыграть вничью с Чемпионом мира Анатолием Карповым.

При этом гостям телешоу не удалось отгадать талант Марии. Тем самым, юное дарование заработала 40 тыс. рублей.