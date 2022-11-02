Юная жительница Тульской области приняла участие в шоу «Вундеркинд»

На телеканале «Пятница» стартовал новый сезон шоу «Вундеркинд», где одной из участниц стала 11-летняя девочка из Донского. Мария попала в шоу, благодаря своему таланту одновременно играть в шахматы и считать.

Молодая участница в программе смогла обыграть Владимира Винокура в шахматы. Как сообщается, однажды девочка смогла сыграть вничью с Чемпионом мира Анатолием Карповым.

При этом гостям телешоу не удалось отгадать талант Марии. Тем самым, юное дарование заработала 40 тыс. рублей.