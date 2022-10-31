В Ясногорске Тульской области появится воскресная школа

В Тульской области, при храме Новомучеников и Исповедников Церкви Русской в Ясногорске заложили фундамент нового здания воскресной школы. Об этом сообщают "Тульские СМИ".

Сама школа при храме работает уже более десяти лет, в ней занимаются дети разного возраста - всего около 30 ребят. Занятия проходят в самом храме, одновременно, что довольно неудобно, да и увеличить число учеников не получается. А ведь с каждым годом желающих изучать основы православной культуры становится все больше.

Новое здание позволит и набрать новых учеников, и проводить праздники. Построять его на средства меценатов.